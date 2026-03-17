Un trabajador, sobre cómo ayuda a la Guardia Civil a destruir 61 millones de euros en droga: "Me gano el dinero como dios manda"

"Movilizan 61 millones de euros, es un poco paradoja", destaca Jalis de la Serna a uno de los trabajadores que cargan la droga incautada por la Guardia Civil a los camiones.

Jalis de la Serna viven enApatrullandoalgo que nunca se ha emitido en televisión: cómo se almacenan, custodian y destruyen los cientos toneladas de droga que se incautan en España cada año. En este reportaje, se puede ver cómo el Ministerio del Interior, en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, hace posible una operación llena de peligros y secretos.

El presentador se traslada a Huelva para asistir en exclusiva la segunda etapa de 'el último viaje de la droga', el almacenaje. Se trata de la primera vez que una televisión en España tiene acceso a hacer este trayecto por completo. Tras "acceder a un almacén de una Comandancia de la Guardia Civil en el que ya hay agentes trabajando", Jalis de la Serna charla en este vídeo con los mozos de almacén contratados por la empresa de transporte para meter en el camión 8 toneladas de hachís en sacos que pesan entre 35 y 40 kilos, cada uno.

Tras llenar el camión, se trasladará esta droga hasta Madrid para su destrucción en un gran dispositivo que moviliza a muchos agentes. "¿Hacen este trabajo habitualmente para la Guardia Civil?", pregunta Jalis de la Serna a los trabajadores, que explican que en su caso, es la segunda vez que lo hacen.

"Somos trabajadores por ETT", explica uno de los empleados, que destaca que van a dónde les "manden": "Nos mandan una carga o descarga de lo que sea, marisco... en esta caso, la Guardia Civil". "Cobramos mínimo unos ocho euros brutos la hora", explica el trabajador al periodista, que responde: "Movilizan 61 millones de euros, es un poco paradoja". "Es lo que tiene, pero yo me estoy ganando el dinero como dios manda", afirma el mozo de almacén sobre cómo es una paradoja que mueva 61 millones de euros por 8 la hora.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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