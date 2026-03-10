Jalis de la Serna acompaña al 'chino sevillano' en un día al frente de su bazar: "Me abrí redes sociales para combatir el racismo desde el humor"

Jalis de la Serna acompaña en Sevilla a José, conocido como el 'chino sevillano', para mostrar su día a día al frente del bazar y su historia de vida entre dos culturas.

Jalis de la Serna recorre Sevilla junto a José, conocido en el barrio como el 'chino sevillano', para mostrar cómo es una jornada normal al frente del bazar que regenta desde hace años. Nació en China y llegó a España con apenas cuatro años junto a su madre, su historia es la de muchos jóvenes que han crecido entre dos culturas.

El día empieza temprano. Antes de abrir el negocio, José hace una parada obligatoria para desayunar en el bar que hay justo enfrente de su tienda. Allí es uno más. "Es el más famoso de todo el barrio", bromea el tabernero al verlo entrar. Entre cafés y tostadas de jamón, el hostelero destaca también su implicación en la vida del barrio: "Él también se ha mostrado interesado en las cosas de nuestra tierra".

Sobre cómo ha cambiado la sociedad en los últimos años, José cree que se han dado pasos importantes. "Ahora ha cambiado mucho. El tema del racismo no va a desaparecer por desgracia, pero ahora ves a alguien decir algo así y ya no solo el afectado se siente ofendido; los demás que lo escuchan reaccionan. Ya no estamos tan solos como antes", explica.

