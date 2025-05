"Me robaron en 30 segundos": una mujer, tras detener la Policía a dos sospechosos en una tienda de Cuatro Caminos

Jalis de la Serna acompaña a una patrulla de Policías al barrio de Cuatro Caminos, en Madrid, tras recibir un aviso donde "han retenido a dos personas por cometer un robo".

Los dueños de la tienda aseguran que no es la primera vez que roban y afirman tener grabaciones de la cámara de seguridad que así lo demuestran. "A mí me robaron el día de la inauguración en 30 segundos. Me estaba cambiando la ropa, tenía el bolso a un lado, la persona se tiró por debajo de un mueble y la otra le hizo lo que llamamos 'una muletilla'", cuenta una de las señoras frente al local.

En este fragmento de Apatrullando, el programa muestra cómo proceden a registrar a los sospechosos e investigar sus antecedentes. Además, Jalis de la Serna acompaña a los agentes a ver qué ha ocurrido en una colisión entre dos coches, donde la furgoneta ha terminado volcada en pleno barrio de Chamartín y los viandantes han sido los que han salido al rescate del conductor.

"Yo no podía salir de la furgoneta, pero gracias a la gente que me ha movido he podido salir", agradece el joven conductor.

