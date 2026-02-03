Qué es la isquemia: el problema al que se enfrentan los médicos en los trasplantes de órganos

La isquemia es la situación en la que el órgano no recibe oxígeno. "Lo enfriamos y le administramos una solución que lo protege y permite trasladarlos de un cuerpo a otro", explica un médico.

Hay pocas especialidades en las que España sea líder mundial, pero los trasplantes son una de ellas. Jalis de la Serna acude al Hospital Gregorio Marañón, donde hay una joven enferma que necesita un corazón. El periodista se traslada en ambulancia desde dicho hospital hasta otro donde está el corazón para mostrar cómo un engranaje perfecto hace posible que una vida que se acaba salve la vida de un paciente.

"Las prisas vendrán una vez el corazón esté en la nevera", explica el equipo médico que se dispone a acudir al hospital donde extraerán el corazón del cuerpo del donante. "La persona está en muerte cerebral, pero el corazón está latiendo", explica el médico, que destaca que "la paciente está estable para evitar que tanto el corazón como el resto de órganos sufran".

"¿Solo empiezan a sufrir los órganos una vez están fuera del cuerpo?", pregunta Jalis de la Serna en este vídeo al médico, que le explica por qué entre la extirpación del corazón y el trasplante en el Gregorio Marañón vivirán una carrera contrarreloj por miedo a la "isquemia", "la situación en la que el órgano no recibe oxígeno". "Lo que hacemos es enfriarlo y le administramos una solución que lo protege y permite trasladarlo de un cuerpo a otro", detalla.

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.