"Que acertéis a la primera" o "Viva el rey": así reza un grupo de 'señoritos' antes cazar en una finca de lujo

Una cazadora llega el liderazgo del rezo de un grupo de cazadores antes de iniciar la jornada de caza en una de las fincas españolas más exclusivas del mundo. "¡Viva la Virgen de Guadalupe, viva España y el rey!", gritan para terminar.

La caza es un negocio que mueve miles de millones al año, muchos de ellos provenientes del llamado turismo de caza. Jalis de la Serna se adentra en Apatrullando en una de las fincas más exclusivas del mundo, situada entre Ciudad Real y Jaén. Allí, muchos "señoritos", hoy representados por ricos globales llegan de cualquier rincón del planeta, incluso, en sus jets privados.

En el vídeo principal de esta noticia, el responsable de la finca explica a los 'señoritos' el plan de la jornada de caza: "En el programa de hoy vamos a presentar diferentes tipos de perdiz, vais a ver altas, bajas, cruzando... podéis tirar cualquier tipo de perdiz que os divierta, pero centraos en lo que os divierta".

"Al final de la jornada tenemos que dejar la propina al cargador y al secretario, se les deja 100 euros a cada uno", destaca el responsable, que explica que habrá dos coches también. "¿Y rezar?, ¿rezamos?", pregunta uno de los señoritos cuando el responsable termina su explicación.

Antes de iniciar la cacería, una mujer toma el liderazgo del rezo: "A las perdices, que tengan una muerte digna, o sea que acertéis a la primera y se queden heridas las menos posibles". Para finalizar, uno de los cazadores grita: "¡Viva la Virgen de Guadalupe, viva España y el rey!".

