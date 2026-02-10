Un cazador de una finca de lujo explica a Jalis de la Serna cómo usa el cuchillo: "Tenemos la función de dar una muerte limpia"

"El cazador tiene la función de dar una muerte rápida y limpia", asegura este cazador de una finca de lujo a Jalis de la Serna, al que explica que "los cuchillos no se pueden limpiar ni regalar porque da mal fario".

Jalis de la Serna charla con un cazador antes de empezar la jornada de caza en una finca de lujo situada entre Ciudad Real y Jaén. El hombre, que explica a Jalis de la Serna por qué va vestido "a la antigua usanza", muestra a cámara uno de sus cuchillos de remate.

"Es para cortar, el cazador tiene la función de dar una muerte rápida y limpia, nada más", explica el hombre, que cuenta a Jalis de la Serna que "los cuchillos no se pueden limpiar porque da mal fario igual que no se pueden regalar": "Si te regalo el cuchillo me tienes que dar una moneda". "Vengo mas de 100 días al año", afirma el cazador, que explica que, además, es un "profesional del mundo de la caza": "Organizo cacerías dentro y fuera de España, tengo ganado...".

Por último, el hombre destaca la finca en la que se encuentran, "un lugar que puede ser la meca de la perdiz a nivel mundial": "Siempre decimos que aquí no venimos a matar, venimos a cazar. Matar se mata en un matadero, aquí se caza".

