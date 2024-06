'Zazza, el italiano' se traslada hasta el centro histórico de Ibiza, "una de las ciudades más vivas de toda España": "Como siempre, hay gente por todos lados". El youtuber comienza a recorrer la subida hacia el castillo: "Aquí, justo en el centro, se esconde uno de los barrios más antiguos, pero al mismo tiempo el barrio más problemático de toda Ibiza".

"Efectivamente, empieza a cambiar un poquito el panorama, ya hay menos luces", detalla el italiano, que afirma que "es impresionante que no haya nadie": "No sé dónde está todo el mundo, pero respecto a unas calles más abajo, que estaba lleno de gente, aquí está totalmente vacío".

'Zazza, el italiano', finalmente, consigue ver a un grupo de vecinos que está jugando al parchís por 50 euros. Uno de ellos, enseña a 'Zazza, el italiano' algunas calles del barrio: "Yo te voy a decir por las direcciones que nos podemos mover porque hay direcciones en las que no nos podemos mover directamente", explica el joven al youtuber, cuando, de repente, otro joven comienza a gritar a lo lejos, acercándose al italiano.

"¿Qué pasa ahí?, ¿pasa algo?", pregunta enfadado a gritos el joven, a lo que 'Zazza, el italiano' responde tajante: "Hermano, estamos haciendo un reportaje, ¿te has enfadado?". "Joder, ¿ya has llegado para pegarme?", pregunta alucinado el youtuber al chico, que, finalmente, le da la mano. "¿Por qué has venido corriendo?, que un poco más y me tiras una piedra y me disparas", pregunta alucinado 'Zazza, el italiano', que pregunta qué pasaría si fuera un turista que está haciendo fotos en ese lugar. Sin embargo, el joven que llegó corriendo explica que a los turistas nunca les molestan. "Vienen aquí tranquilos porque ellos también se han alojado por aquí", explica.