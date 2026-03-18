"Nunca había visto en mi vida tanta mierda de esta": un operario que descarga droga incautada, sobre la primera vez que realizó el trabajo

"Es raro, pero divertido a la vez", reconoce un operario que descarga droga incautada de los furgones y camiones de la Policía Nacional y la Guardia Civil al reportero de Apatrullando que lo entrevista. Él forma parte de una cadena que acaba con la destrucción de las sustancias estupefacientes.

David Casasús lleva una hora en un almacén oculto en el que la Policía almacena la droga incautada a los delincuentes, ubicado en la provincia de Toledo. El reportero de Apatrullando acaba de viajar en un coche policial que formaba parte del convoy cargado con casi 10 toneladas de droga, cuyo valor en el mercado negro alcanzaría los 81 millones de euros.

Parte del alijo será eliminado en una planta específica, la misma en la que también se destruirá otra carga que sigue de cerca, en un recorrido paralelo, el periodista Jalis de la Serna. Hasta allí se dirigen los dos camiones que han llegado a estas instalaciones y que ahora empiezan a cargar los operarios con este alijo.

Uno de ellos afirma que se trata de un trabajo "curioso". Cuando el reportero le pregunta si tiene miedo, él lo niega. "Es un poco raro, pero divertido a la vez", le asegura.

"Nunca había visto en mi vida tanta mierda de esta", comenta acerca de lo que pensó la primera vez que llevó a cabo esta labor. "Tanto volumen, tanta porquería...", lamenta. Y es que, aunque para él este sea el pan nuestro de cada día, no puede dejar de sorprenderse ante las toneladas y toneladas de droga que llegan a estas dependencias a diario.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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