Lucía, una joven de 20 años a pocas horas de recibir un trasplante de corazón: "Tengo un problema cardiaco desde los 12"

"Tras llevarnos palos y palos a ver si esta vez...", desea el padre de Lucía, una joven de 20 años a pocas horas de recibir un trasplante de corazón. "La semana pasada también vinimos, pero no fue posible", recuerda la madre.

Después de que el equipo de extracción del corazón confirme que el órgano es válido, Miguel Rabaneda, reportero de Apatrullando, acude a la habitación de Lucía, la paciente que lo recibirá en pocas horas. Y es que el corazón ya extraído no puede estar más de cuatro horas sin ser implantado en la receptora, es lo que se llama tiempo de isquemia. Ahí es cuando empieza una batalla contra el reloj hasta que se lo trasplanten a Lucía.

"Estoy bien, llevo ocho meses en lista", explica Lucía en este vídeo 20 minutos antes de ser anestesiada para la operación. La joven, que tiene 20 años, explica a Miguel que sufre "un problema cardiaco desde los 12 años": "Es hereditario, lo tiene mi padre también". Sin embargo, su padre, Jose, explica que en su caso no necesitó un trasplante: "El caso de Lucía es mas grave que el que tengo yo". Además, Lucía tiene un hermano, pero, afortunadamente, él no heredó el problema cardiaco de su padre y su hermana.

Lucía enseña en el vídeo el corazón que tiene tatuado en el brazo por la cardiopatía desde hace dos años y confiesa a Miguel las ganas que tiene de "viajar" tras el trasplante y poder hacer vida normal.

"Después de llevarnos palos, palos y palos a ver si esta vez...", desea el padre de Lucía en el vídeo, donde su madre explica que ya tuvieron una mala experiencia hace pocos días: "Es la segunda vez que venimos, nos llamaron la semana pasada pero no fue posible, y hoy nos han confirmado que es posible que ella entre a quirófano". Y es que la madre explica que el caso de Lucía "es más complicado porque su caja torácica es más pequeña".

