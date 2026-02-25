Así explica un joven qué significa ser del Madrid en la previa contra el City en Champions: "Es como la familia, lo quieres a muerte"

Sara Solomado habla con aficionados del Real Madrid en la previa del partido de Champions frente al Manchester City. "Una media de 300 euros por entrada no hay quien te los quite", afirma un hincha.

Cuando un encuentro está catalogado como de Alto Riesgo, la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero, ¿cómo lo viven sus aficionados? Sara Solomandohabla con los aficionados del Real Madrid una hora antes de que se enfrente al Manchester City en un partido de Champions en el Santiago Bernabéu.

"Queda poco más de una hora para que comience el partido y en esta calle Marcelino es donde se concentran los más ultras", explica la reportera de Apatrullando, que detalla que estos ultras más radicales son "a los que antiguamente llamaban Ultra Sur". "Nos han dicho que tengamos cuidado", confiesa Solomando, que pregunta a algunos hinchas qué significa para ellos ser del Real Madrid.

"Es un sentimiento", explica uno de los aficionados en el vídeo, donde el otro destaca que "es inexplicable". "Es como igual que la familia, va unido, no se puede explicar", insiste el joven, que destaca que "lo quieres y lo quieres a muerte". "Venimos a todos los partidos que podemos, pero no somos abonados porque es complicado ser abonado hoy en día del Real Madrid", cuenta el hincha merengue a la reportera, a la que destaca que hay "una media de 300 euros por entrada".

"Nos han dicho que no nos metamos por aquí", explica Sara Solomando al joven, que contesta: "A lo mejor hay gente que no le gusta que les graben, pero yo creo que no hay problema".

*Puedes ver el programa completo de Apatrullando: Antidisturbios, cara a cara con los ultras, en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.