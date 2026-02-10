La jefa de gobernantas de una finca de caza de lujo habla de los famosos que van: "Cada vez que les veo..."

Margarita, jefa de gobernantas de una exclusiva finca de lujo donde los ricos van a cazar en España, habla con Miguel Rabaneda sobre sus clientes: "Viene gente de todo el mundo, lo que no vemos mucho son chinos".

Jalis de la Serna y Miguel Rabaneda se adentran en una jornada de caza en una finca de lujo, considerada una de las más exclusivas del mundo y que se encuentra situada entre Ciudad Real y Jaén. Mientras Jalis de la Serna visita las zonas de los clientes, llamados 'señoritos', el reportero acude a hablar con la plantilla, para saber cómo es el día a día de los trabajadores.

Allí conoce a Margarita, la jefa de las gobernantas, que se encuentra a cargo de 20 personas. La mujer enseña al reportero cómo es la casa donde duermen y hacen vida los trabajadores. "Las chicas entran con el uniforme de faena, que es el rosa, de limpieza y arreglar la casa, pero a Laura (una de las empleadas) la hemos cambiado porque iba a echar una mano al desayuno", explica Margarita, que destaca que, además, "de cara a los set de las mesas hay distintos uniformes de día y de noche".

"Los uniformes los diseña mi jefa, Almudena del Moral, que es una mujer del mundo", explica Margarita, que destaca que se trata de la esposa de Javier Medem, el dueño de la exclusiva finca, una de las más conocidas para cazar perdiz del mundo.

"Por aquí aparecen linces muy a menudo", explica Margarita al mostrar el paisaje al reportero, al que desvela cuál ha sido el cliente que más le ha impresionado. "Los clientes que más me impresionan los conozco desde hace 20 años, son los creadores de Coca-Cola, los que tienen la fórmula", confiesa la jefa de gobernantas, que destaca: "Me impresionan mucho, cada vez que les veo me da mucha alegría". Y es que por la finca pasan todo tipo de líderes mundiales, como políticos, miembros de Casa Real (el rey emérito ha estado) o empresarios millonarios.

