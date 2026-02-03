Jalis de la Serna viaja en ambulancia para vivir cómo los médicos salvan el corazón de una persona en muerte cerebral

"La persona está en muerte cerebral, pero el corazón está latiendo", explica el médico, que destaca que "la paciente está estable para evitar que tanto el corazón como el resto de órganos sufran".

Jalis de la Serna viaja en ambulancia del Hospital Gregorio Marañón, donde hay una joven enferma que necesita un corazón, a otro hospital donde se encuentra el corazón que le van a trasplantar. Dicho corazón se encuentra en una paciente que "está en muerte cerebral", explica el equipo médico, que detalla que "el corazón sigue latiendo" por lo que "la paciente está estable para evitar que tanto el corazón como el resto de órganos sufran".

El periodista enseña en este vídeo este proceso que refleja cómo un engranaje perfecto hace posible que una vida que se acaba salve la vida de un paciente. El equipo de cirujanos que se encargará de extraer el órgano quiere llegar cuanto antes al hospital.

"Tenemos que proteger nuestra salud y la de los que van circulando", explica a Jalis de la Serna la técnico de ambulancias. Por su parte, el equipo médico explica cómo modifican el trayecto según "las inclemencias del tiempo": "Es algo que se sabe por las predicciones y acorde a eso me ponen el transporte más adecuado".

Tras extraer le órgano, el equipo de extracción comenzará una carrera contrarreloj contra la "isquemia, la situación en la que el órgano no recibe oxígeno": "Lo que hacemos es protegerlo, los enfriamos y le administramos una solución que permite trasladarlo de un hospital a otro".

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.