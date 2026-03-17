Jalis de la Serna, obligado a bajar de un coche policial por su seguridad: "Aumentan las posibilidades de un robo de narcos"

Por seguridad, la Guardia Civil pide a Jalis de la Serna que continúe en otro coche el trayecto ante la posibilidad de que los narcos aparezcan para recuperar su droga. "Mostrar esto al público es un tema sensible", explica un agente.

Jalis de la Serna graba en exclusiva en Apatrullandoalgo que nunca se ha emitido en televisión: cómo se almacenan, custodian y destruyen los cientos toneladas de droga que se incautan en España cada año. En este reportaje, se puede ver cómo el Ministerio del Interior, en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, hace posible una operación llena de peligros y secretos.

El presentador se traslada a Huelva para vivir en exclusiva la tercera etapa de 'el último viaje de la droga'. Y es que tras la incautación y el almacenaje, llega el turno al transporte. El camión que transportará la droga desde Huelva a Madrid lleva un precinto en la puerta, que se pone en cada punto de carga, con un código. Además, se levanta un acta de precintado para que quede patente las distintas personas que han participado para garantizar la cadena de custodia.

En el trayecto, el vehículo va en todo momento escoltado por la Guardia Civil. "Es la primera vez que un equipo de televisión puede seguir este operativo y, al menos, durante unos kilómetros nos dejan ir en el coche patrulla", afirma el periodista de Apatrullando, que explica: "Mientras me empotro en el convoy de seguridad, otro miembro de la redacción de Apatrullando, junto a un cámara, nos seguirán en un vehículo particular".

"Nos ha pedido la Guardia Civil que nos quedáramos un poco detrás porque vamos a pasar por una zona algo conflictiva, que puede traer peligro", explica la redactora que va en otro coche a Jalis de la Serna. Por su parte, el agente que va junto al presentador de Apatrullando destaca que para ellos "lo primero es la seguridad, tanto la de la carga" como la de las personas por lo que "mostrar esto al público es un tema sensible".

Y es que cualquier vehículo de la carretera es un peligro potencial para la carga del camión y la seguridad de todos los que forman el operativo. "Intentamos que el convoy vaya lo más compacto posible sin vehículos de por medio, pero, a veces, es inevitable que alguien se cuele, pero teniéndolo controlado no hay problema", explica el agente, que destaca: "Nosotros iniciamos el convoy en la comandancia y hasta que lleguemos al destino vamos junto al camión".

Además, para evitar filtraciones, los agentes no han develado la ruta, por lo que Jalis de la Serna desconoce el trayecto. "Estos traslados nos lo notifican con bastante antelación para hacer un transporte lo más seguro posible, pero no quiere decir que sea fijo, se puede modificar", explica el agente, que avisa a Jalis de la Serna que ya no puede acompañarles en el vehículo por seguridad: "Hasta aquí nos puedes acompañar, por motivos de seguridad vamos solos ahora".

"A partir de este momento, aumentan las posibilidades de un vuelco de droga, es decir, de un robo por parte de narcos, por nuestra seguridad ya no viajaremos en el interior del coche de la Guardia Civil", explica Jalis de la Serna mientras se monta en la furgoneta del equipo de Apatrullando: "Subimos a nuestro coche y continuamos el seguimiento desde nuestro coche".

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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