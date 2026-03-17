Jalis de la Serna enseña en exclusiva en televisión el viaje de la droga incautada por la Guardia Civil: "Somos los primeros en grabarlo"

Jalis de la Serna se adentra en un operativo de la Guardia Civil para enseñar cómo el proceso de la incautación de la droga: "Somos el primer equipo que va a grabar por completo de principio a fin el último viaje de la droga".

Jalis de la Serna tiene la oportunidad de presenciar y grabar en Apatrullandoalgo que nunca se ha emitido en televisión: cómo se almacenan, custodian y destruyen los cientos toneladas de droga que se incautan en España cada año. En este reportaje, se puede ver cómo el Ministerio del Interior, en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, hace posible una operación llena de peligros y secretos.

El presentador se traslada a Huelva para asistir en exclusiva la segunda etapa de 'el último viaje de la droga', el almacenaje: "Nos encontramos en una zona que no podemos identificar, la calle está acordonada". "Es la primera vez que una televisión en España tiene acceso a hacer este trayecto por completo", explica Jalis de la Serna, que destaca que van "a acceder a un almacén de una Comandancia de la Guardia Civil en el que ya hay agentes trabajando".

"No los podemos identificar por seguridad", explica el periodista, que destaca que, en ese momento, "están empezando a cargar droga". "Tenemos que cortar aquí porque no podemos identificar en qué zona estamos", insiste Jalis de la Serna en el vídeo principal de esta noticia.

"Aquí hay varias toneladas de droga que se van a cargar en este camión y se va a proceder a su traslado y destrucción", muestra Jalis de la Serna a cámara, a la que explica que se trata de "un dispositivo grande que moviliza a varios agentes". Jalis de la Serna explica que "mozos de almacén contratados por la compañía de transporte movilizan 8 toneladas de hachís" en sacos que pesan entre 35 y 40 kilos, cada uno. Dentro de estos sacos hay "droga incautada en diversas operaciones", explica uno de los agentes.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.