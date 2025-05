Habla un hombre con la cabeza abierta tras recibir un botellazo en un piso okupa: "Ha sido como cuando quieres matar a alguien"

Tras recibir un aviso de una pelea en un posible piso okupa, la Policía se encuentra en la calle a un hombre sin camiseta y la cabeza abierta que ha recibido un botellazo y que, tras unos minutos, se desmaya. "No te muevas", le pide la Policía mientras esperan a la ambulancia.

En el otro lado, Jalis de la Serna está con otro grupo de policías que registra el lugar de la agresión mientras del portal del edificio comienza a salir gente. "¿Cuánta gente hay?, ¡que salga todo el mundo!", pide un policía mientras el periodista señala que "hay bastantes gotas de sangre" por el portal y las escaleras". Mientras la Policía empieza a sacar a gente del edificio y a ponerlos en la calle con las manos en alto, uno de los investigador identifica a Jalis de la Serna: "¡Yo le he visto en la tele!".

"Manos arriba y pegadas a la pared, señores, si no se les pide que se den la vuelta, se quedan contra la pared", explica uno de los agente al grupo, donde identifican al presunto agresor. Pero el hombre se defiende asegurando que el chico le había intentado robar: "Ese chico es la tercera vez que me roba todas mis cosas y yo le he pegado porque me ha robado mis cosas". "De momento, por su seguridad y por la nuestra, le vamos a engrilletar y nos cuenta qué ha pasado", advierte el agente al hombre, que asegura que el chico le "ha robado cuatro pares de zapatillas".

Uno de los agentes explica a Jalis de la Serna que "el fruto de la llamada ha sido una discusión, y, al parecer, uno de ellos ha golpeado a otro de los varones". "Al parecer, la víctima ha sufrido una agresión por parte del caballero, se ha ido del lugar y los compañeros se lo han encontrado en una calle aledaña", explica el agente a Jalis de la Serna, que pregunta al joven, que se identifica como Cristian, qué le ha pasado.

"Estaba saliendo del portal porque yo conozco una persona aquí", recuerda el agredido, que explica que se encontró con su agresor, de nombre Darío, al que conoce y del que dice que "cuando se emborracha se vuelve loco", incluso, "apuñaló a una persona que se llama Andrés".

"Me encuentro con ese personaje que no me esperaba encontrar, coge y me agarra del cuello", recuerda Cristian, que explica que tras esta agresión se lo volvió a encontrar en las escaleras, donde le dio en la cabeza: "Saca algo, no sé si es una botella o qué se yo, me da en la cabeza, empiezo a sentir caliente todo, me sale sangre...".

"Me ha dado tres golpes mínimo", detalla el joven, que afirma que Darío le ha dado "a lo loco, como cuando quieres matar a alguien".

