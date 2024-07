'Zazza el italiano' se dirige al punto neurálgico del Distrito 18, junto con su acompañante, debido a la peligrosidad. El youtuber ve a un grupo de hombres reunido y se acerca a hablar con ellos, pero se ponen nerviosos pensando que es policía. Su acompañante se acerca a ellos para explicarles que no es un agente, que es un reportaje para la televisión española. "Increíble que a mi guía lo conocen hasta en las piedras, saluda a todo el mundo", destaca asombrado.

Una vez solucionado el malentendido, uno de los hombres del grupo da su opinión a Zazza sobre París, le cuenta que es la capital europea del crac y otro le dice que esta es la París real. "Louis Vuitton, restaurantes buenos, baguette, croissant, pero esa no es la realidad", expone uno de ellos, que añade que "no hay dinero, no hay comida en muchas zonas de la ciudad". El grupo explica al copresentador de Apatrullando que los Juegos Olímpicos van a ser algo muy positivo para la gente rica. Antes de las Olimpiadas, ellos se podían permitir muchas cosas y ahora no pueden porque los precios están subiendo muchísimo. "Hacen grandes estadios e infraestructuras, sabiendo cómo estamos", le dice otro joven, que cuenta también que los Juegos Olímpicos están sirviendo para desplazarles de sus hogares y que no vean cómo están los barrios.

"Para sobrevivir se hace de todo, robar o lo que sea, no es lo mejor pero la vida es así", expone uno, que reconoce que el trabaja honradamente. Zazza comenta que ha hablado con ellos y que todos trabajan: uno en una joyería, otro es conductor de gente rica, otro en un concesionario... "Si viene aquí un turista en las Olimpiadas y va andando y algo bebido por la calle, ¿crees que pasaría algo con él?", pregunta el youtuber. "Si vienen como tú, de buen rollo, todos en este barrio le darán la bienvenida, ¿entiendes? Pero si vienes de chulo... No te cuento lo que va a pasar", responden.