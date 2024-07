Jalis de la Serna queda con un agente inmobiliario parisino para ver cómo afectarán los Juegos Olímpicos a la vivienda en París. El periodista y el agente inmobiliario se encuentran cerca de la Torre Eiffel, a las orillas del río Sena. "¿Qué puede costar ahora mismo un piso aquí y cuánto dentro de una semana?", pregunta el copresentador de Apatrullando. "En esta zona un piso de 100 metros cuadrados y dos dormitorios viene a costar entre unos 300 o 500 euros la noche, durante los Juegos entre1.200 y 1.500 euros", expone el experto, que explica al reportero que compensa más alquilar un apartamento que reservar una habitación de hotel viendo los precios.

Ante la respuesta del agente inmobiliario Jalis quiere saber cuánto puede costar un apartamento que tenga vistas a la ceremonia de inauguración. El hombre explica que los precios ahí se disparan más porque hay empresas que han alquilado apartamentos para invitar a sus clientes y sus presupuestos no tienen nada que ver con el de los particulares. "He oído que una gran compañía ha alquilado un apartamento enorme de 300 o 400 metros cuadrados con vistas a la ceremonia de inauguración por cientos de miles de euros por unos días", cuenta el experto al reportero.

El agente inmobiliario le explica a Jalis que en París no hay las suficientes habitaciones de hotel para alojar a los 16 millones de personas que se esperan. El experto le comenta que esto no es solo un problema de París, que también pasaría en Madrid, en Barcelona o en Berlín, que no hay ciudad en el mundo capaz de acoger a tanta gente.