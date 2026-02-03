Estos son los criterios de asignación de los trasplantes de órganos en la Organización Nacional de Trasplantes: "La prioridad es local"

La jefa de sección de la Coordinación de Trasplantes Nacional de la ONT explica que "si no hay receptores en la localidad ni en la comunidad pasamos a un turno general donde están todos los equipos de trasplantes de ese órgano en España".

Hay pocas especialidades en las que España sea líder mundial, pero los trasplantes son una de ellas. Miguel Rabaneda, reportero de Apatrullando, acude a la Organización Nacional de Trasplantes, el centro más prestigioso del mundo en su género.

Allí habla con Itziar, enfermera y jefa de sección de la Coordinación de Trasplantes Nacional de la ONT. Itziar enseña cómo se trabaja en la OTN, donde un equipo de enfermeras cubre 24 horas 265 días: "Los procesos de trasplante aparecen cuando aparecen y tenemos que estar expectantes". "Conseguimos unir la muerte, por desgracia, y la vida de otros pacientes que están en lista de espera", destaca la jefa de sección, que explica que "la actividad es bastante intensa": "Tenemos una media de unos ocho o nueve donantes al día".

En ese momento, se comunica en el ONT un donante. "Tiene un antecedente de un hábito tabáquico desde adolescente, así que solo se van a valorar el hígado y los riñones", explica una de las enfermeras en el vídeo, donde Miguel pregunta: "Entonces, ¿entrar un montón de datos en juego de compatibilidades para buscar ese mejor receptor?".

"Una vez que el coordinador del hospital, como en este caso, nos da todos los datos, vemos qué órganos en principio se podrían ofrecer a pacientes en lista de espera", explica la enfermera, que destaca que "los criterios de asignación en nuestro país son muy claros": "Primero, a los pacientes que están más graves y, si en el momento en el que tenemos un donante no tenemos pacientes en Urgencias, ni pacientes con dificultades de trasplante, entonces, hacemos una asignación a través de criterios geográficos".

"Si tenemos un donante en Granada y no hay pacientes en Urgencias, pasamos al resto de Andalucía", explica la mujer, que destaca que la prioridad es "local, luego de comunidad y si no hay receptores pasamos a un turno general donde se encuentran todos los equipos de trasplantes de ese órgano en España". "Cada proceso de donación es una contrarreloj porque nuestro objetivo es que se trasplante el mayor número de órganos en el menor tiempo posible para que los resultados sean óptimos", detalla la mujer, que destaca que "cada proceso de donación conlleva una media de unas 150 llamadas hasta que se organiza todo".

