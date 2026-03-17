Así viaja un camión rodeado de seguridad desde Huelva a Madrid con 10.000 kilos de droga: "Lleva 81 millones de euros"

Jalis de la Serna vive en primera persona cómo es "el último viaje de la droga", desde que la Guardia Civil la incauta en Huelva hasta que la transportan en camión a Madrid, donde se destruirá.

Jalis de la Serna graba en exclusiva en Apatrullandoalgo que nunca se ha emitido en televisión: 'el último viaje de la droga'. Una operación llena de peligros y secretos organizada por el Ministerio del Interior, en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, en la que se almacenan, custodian y destruyen los cientos toneladas de droga que se incautan en España cada año.

En este vídeo, el presentador viaja desde Huelva a Madrid en un operativo de la Guardia Civil para vivir la tercera etapa de 'el último viaje de la droga': el traslado. Y es que tras la incautación y el almacenaje, llega el turno al transporte. El camión que transportará la droga desde Huelva a Madrid, donde será destruida.

El camión lleva un precinto en la puerta, que se pone en cada punto de carga, con un código. Además, se levanta un acta de precintado para que quede patente las distintas personas que han participado para garantizar la cadena de custodia. Además, en el trayecto, el vehículo va en todo momento escoltado por la Guardia Civil. "Es la primera vez que un equipo de televisión puede seguir este operativo y, al menos, durante unos kilómetros nos dejan ir en el coche patrulla", afirma el periodista de Apatrullando.

En el vídeo se puede ver cómo el camión, que nadie sabe que lleva 58 millones de euros en droga en su interior, continúa por su trayecto como un camión más. Eso sí, rodeado del operativo de la Guardia Civil. Además, en la ruta hasta Madrid, según han explicado los agentes a Jalis de la Serna, puede haber diferentes operativos de la Guardia Civil a ambos lados de la carretera por todas las provincias que estan para asegurar el convoy y que no sufra un asalto.

Además, para evitar filtraciones, los agentes no han develado la ruta, por lo que Jalis de la Serna desconoce el trayecto. "A mitad de trayecto nos informan de que haremos una parada que hasta ahora desconocíamos", explica Jalis de la Serna, que destaca que no puede "desvelar el punto por seguridad": "Aquí está previsto que el camión sea cargado con más droga". En concreto, a las 5 toneladas de hachís y los 1,600 kilos de cocaína, los agentes meten del almacén en el que han hecho la parada, otras "3,5 toneladas de ambas sustancias".

"Vamos a cargar más sustancias de las que tenemos aquí almacenadas y volvemos a precintar igual el camión", explican. "No podemos ver demasiado de esta comandancia, pero vamos a ver cómo queda el camión y dónde queda antes de destruir la droga", explica Jalis de al Serna, que destaca que también hay un agente "del CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado". El camión pasará la noche custodiado por la Guardia Civil en el lugar y al día siguiente se trasladará con 81 millones de euros en 10.000 kilos droga a Madrid, donde se destruirá la droga.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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