Un jardinero que recoge plantas de marihuana incautadas por la Guardia Civil: "Como las de Granada no hay, es la élite"

"Nosotros trabajamos en toda Andalucía y como las marihuanas de Granada no hay", destaca un trabajador de una empresa que poda las plantas de marihuana incautadas por la Guardia Civil en Pinos Puente, Granada.

Una vez bajo control los narcopisos, comienza la fase de desmantelamiento de las plantaciones encontrabas en las viviendas de Pinos Puente, Granada. David Casasús habla con el equipo contratado por el Ministerio del Interior para encargarse de la poda. "Están triturando toda la marihuana", afirma el reportero de Apatrullando sobre las 1.700 plantas de marihuana incautadas en los narcopisos.

"Si están floridas sacamos una muestra de 30 plantas, sacamos los cogollos, cogemos cinco plantas y les quitamos las hojas", explica uno de los trabajadores de la empresa, que detalla que, si las plantas no e están floridas solo les quitan las hojas. Además, una vez las envasan, explica que les ponen "las credenciales en los sacos, para saber de qué bloque es cada una". Por último, las bajan al remolque y las pican.

"Nosotros trabajamos en toda Andalucía y como las marihuanas de Granada no hay", destaca el trabajador, que explica que "es la élite" de lo que ellos hacen: "Estamos acostumbrados a hacer todas las semanas desmantelamientos y como esta de aquí de Granada no hay nada".

Preguntado por el reportero sobre cuánto tiempo lleva trabajando en ello, el trabajador explica que "es una licitación pública". "Hice la adjudicación hace tres años y ya van para cuatro", afirma el hombre, que destaca que este trabajo le "deja dinero para vivir". "Yo creo que tampoco a nadie le gusta hacerlo mucho, simplemente es que nos buscamos la vida pa' ganarme el pan de mis hijos y de mi casa", concluye.

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