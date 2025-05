Así reacciona un padre tras detener la Policía a sus hijos por robo: "Ya me da igual, salieron de la cárcel en diciembre"

El poder grabar un operativo de esto es algo que no se ve todos los dias en televisión. La reportera de Apatrullando Esther Alcázar vive de primera mano una operación de la Policía Nacional en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona. Se trata de un dispositivo es amplio en el que hay muchos agentes uniformados y de paisano.

Uno de los agentes explica que las personas que van "a detener están investigadas por varios robos violentos en establecimientos comerciales". Se trata de una banda que actuaba "a última hora de la recaudación", cuando robaba "con una moto, cascos y armas blancas". "Se les ve bastante agresivos en estas imágenes", destaca Esther Alcázar al ver en el vídeo principal de esta noticia las imágenes de seguridad de algunos establecimiento en el momento del robo.

"Ellos viven con sus padres, pero nosotros vamos a buscar a nuestros objetivos, que son personas de entre 30 y 40 años", explica el agente, que destaca que en el interior de la vivienda "hay una habitación que hay gente como realquilada". "Tenemos de hacer las comprobaciones para saber si realmente esa habitación es de uso de nuestros objetivos", explica el agente, que preguntado sobre cuántos delitos ha podido cometer la banda, destaca que en esta investigación les van a imputar si encuentran todos los objetos que buscan "unos nueve robos violentos": "Han actuado en diferentes distritos de la ciudad y también de fuera, en el área metropolitana".

"Ya estamos empezando el registro", destaca uno de los policías, que explica a la reportera que en este momento "es clave encontrar ropa, pasamontañas y cascos", es decir, "lo que han usado en los robos y el dinero". "Llevamos dos meses detrás de ellos", afirma el agente en el vídeo, donde se puede ver cómo en el operativo han encontrado varios cuchillos que la banda podría haber usado en los robos.

Además, comienzan a salir las personas que estaban en el piso y que no son sospechosas. Una de ellas es el padre de los detenidos. "Les dejo que hagan", afirma a los policías, que, preguntado sobre si son sus hijos, responde: "Sí, por suerte o desgracia". "Ahora mismo ya en la casa solo están los objetivos", explica un agente, que detalla que "tienen que estar presentes de lo que estamos registrando".

Por otro lado, Esther sale a la calle para hablar con el padre de los detenidos, la que pregunta si sabe por qué está la Policía. "Ni idea, no sé a qué se dedican mis hijos, sé que iban a entrevistas de trabajo y ya", explica el hombre, que confiesa que sus hijos han tenido más problemas con la Policía hasta el punto de que hace unos meses estaban en la cárcel. "Yo ya no hago ni caso, ya me da igual", reconoce el hombre, que reflexiona: "Si han sido ellos bien, si no pues nada".

*Puedes ver el programa al completo de Apatrullando con la policía en atresplayer.com.