Así entra la Guardia Civil a la fuerza en narcopisos para incautar plantaciones de marihuana en Pinos Puente

"Vamos a vivir en primera persona lo que es una entrada a la fuerza en un domicilio", explica Jalis de la Serna en un operativo de la Guardia Civil para incautar plantas de marihuana en Pinos Puente, Granada.

Jalis de la Serna tiene la oportunidad de presenciar y grabar en Apatrullandoalgo que nunca se ha emitido en televisión: cómo se almacenan, custodian y destruyen los cientos toneladas de droga que se incautan en España cada año. En este reportaje, se puede ver cómo el Ministerio del Interior, en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, hace posible una operación llena de peligros y secretos, 'el último viaje de la droga'.

En este vídeo, Jalis de la Serna acompaña a la Guardia Civil en las entradas a los inmuebles donde se sospecha que hay plantaciones de marihuana en Pinos Puente, Granada, mientras que el reportero de Apatrullando David Casasús graba el proceso de podas de las plantas incautadas. Y es que la incautación es la primera etapa del último viaje de la droga.

"El olor es fuerte a marihuana", destaca el presentador del programa nada más llegar a los bloques, donde un agente le explica que van a entrar en dos domicilios: "Tenemos dos equipos de seguridad ciudadana prácticos para hacer una entrada mediante la fuerza". "Llevan un pazo, ariete...", detalla Jalis de la Serna, que destaca que un guardia civil, además, "lleva una GoPro para grabar lo que se produce".

"Vamos a vivir en primera persona lo que es una entrada a la fuerza en un domicilio", señala Jalis de la Serna, que enseña en este vídeo cómo tras "el primer golpe con ariete" de los agentes, "la puerta se ha abierto". Tras entrar en el interior, uno de los agentes confirma que "es un narcopiso" lleno de plantaciones de marihuana. "Esto es el cogollo, lo que se recolecta y vende al público", explica Jalis de la Serna mientras enseña una de las plantas a cámara.

Unas plantas que están "en grado de maduración medio-alto", señala uno de los agentes en el vídeo, donde el periodista destaca que "esta plantación, claramente, está preparada para el narcotráfico porque no puede ser para consumo propio en ningún caso". Y es que, como destaca el agente, "por la cantidad de plantas que hay" se sabe que "es para ponerlas en el mercado".

"Hemos visto una habitación repleta de plantas y otra con más aún", afirma Jalis de la Serna, que señala que "el cultivo es absolutamente profesional" ya que "tiene bombillas de alto calibre, como un invernadero en toda regla". Según explica uno de los agentes, los narcos "tratan de mantener una temperatura estable en torno a 16-18 horas de luz al día y una oxigenación del aire a través de los ventiladores".

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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