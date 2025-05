Así es la 'discoteca para mayores' de Gran Vía, en la que personas de avanzada edad "combaten su soledad"

Entre turistas, hoteles y musicales, en la Gran VíaJalis de la Serna encuentra un curioso lugar: una 'discoteca de mayores'. En la cola de entrada, el periodista conversa con quienes se disponen a pasar la tarde en este local. "Somos de 60 para arriba", aclara una señora. "Bailamos, tomamos un gin tonic. Bueno, a veces, dos", añade.

Al ritmo de Camilo Sesto, Jalis entra en este inesperado lugar. "Aquí les damos cariño, les damos de todo. Aquí viene gente a combatir la soledad y gente con problemas que cuando coges confianza te cuentan", dice la encargada.

El reportero charla con una pareja que no solo es "de baile". "Aquí nos conocimos hace cinco años. Él ha sido lo más golfo que ha habido", bromea la señora. "Si yo te contara...", añade el hombre.

Alguien de los allí presentes le reconoce. "Yo a ti te he visto mucho en televisión. Me alegro de verte", le dice. A Jalis le sorprende un detalle. "¿Por qué ponen una servilleta encima de la copa?", pregunta. "Para que no te echen nada", le responden.

