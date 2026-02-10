Así se defiende un cazador mientras caza en una finca de lujo en España: "Aquí venimos a cazar, matar se mata en el matadero"

"Siempre decimos que aquí no venimos a matar, venimos a cazar", asegura un cazador a Jalis de la Serna en una de las fincas españolas más exclusivas del mundo, donde se defiende: "Matar se mata en un matadero, aquí se caza".

Jalis de la Serna se adentra en una jornada de caza en una finca de lujo, considerada una de las más exclusivas del mundo, situada entre Ciudad Real y Jaén. Allí, el presentador de Apatrullando habla con un cazador momentos antes de iniciar la caza de perdices. "Veo que va vestido a la antigua usanza", destaca Jalis de la Serna al cazador, que le explica que tiene "tres motivos para llevar corbata".

"Me pongo corbata primero, porque encoge y cierra el cuello, segundo, porque la caza es una de las cosas que más respeto me infunden y tercero, y más importante, porque me da la gana", afirma el cazador, que explica en este vídeo al periodista cómo usa el cuchillo de remate. "Es para cortar", afirma el hombre, que destaca que "el cazador tiene la función de dar una muerte rápida y limpia, nada más".

Además, el hombre explica que "los cuchillos no se pueden limpiar porque da mal fario igual que no se pueden regalar". "Si te regalo el cuchillo me tienes que dar una moneda", destaca el cazador a Jalis de la Serna. "Siempre decimos que aquí no venimos a matar, venimos a cazar", se defiende el hombre, que insiste: "Matar se mata en un matadero, aquí se caza".

