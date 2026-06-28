No, Tita Cervera no se encadenó a un árbol para evitar que Gallardón los talase: lo que hubo detrás de la mítica escena

"Todo el mundo piensa que se encadenó pero no se encadenó", desvela Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005, sobre la icónica imagen de Tita Cervera en su pulso con Gallardón para no talar los árboles.

A Tita Cervera, además de la pintura, le gusta la naturaleza, las flores y los árboles, de hecho, le importan tanto para encadenarse a uno de ellos en pleno Paseo del Prado de Madrid. Mamen Mendizábal recuerda con los presentes ese día, cómo la baronesa Thyssen, completamente vestida de blanco y con sombrero, se encadenó (o no) a un árbol delante de todos los medios de comunicacion para que sus fotografías dieran la vuelta al mundo. Y es que Tita ya llevaba tiempo demostrando que a ella, los políticos tenían que tomársela muy en serio, incluido, Alberto Ruiz-Gallardón, ideólogo de la tala de árboles que la baronesa quería frenar.

Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005, recuerda en este vídeo ese día y desvela los entresijos de la icónica imagen de Tita encadenada: "Todo el mundo piensa que se encadenó, pero no se encadenó, ella estaba ahí hablando con los periodistas dando un verdadero mitin y un periodista le dijo que si se ponía las cadenas para hacerle unas fotos".

"O sea, las cadenas se las dieron", destaca Mamen Mendizábal a Solana, que confiesa que "algo de postureo hubo". Esta imagen cambia el curso de un proyecto que parecía inamovible.

Concha Calleja, autora de la biografía no autorizada de Tita Cervera, destaca que la baronesa Thyssen "es consciente del poder mediático que tiene y que eso va a salir y que no va a ser tan fácil llevar a cabo la tala de arboles del Paseo del Prado". Y es que Calleja destaca que la imagen entonces de Tita Cervera era "comparable a cuando Diana de Gales hacía algo".

Por su parte, Guillermo Solana explica cómo "Tita se alió con 'Ecologistas en acción', un grupo de activistas de izquierdas muy comprometido con el medio ambiente". "En las actuaciones de Tita había la paradójica alianza de que, por una parte, mencionaba a Esperanza Aguirre como su gran amiga y soporte y apoyo en todo esto y, por otra, que su verdadero sostén era Ecologistas en acción, donde estaba Pilar Bardem y todo un grupo de izquierdas que no tiene mucho que ver con Tita", explica.

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