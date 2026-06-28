¿Quién es Tita Cervera? ¿y el barón Thyssen? Así nació el matrimonio más influyente del arte en España

De casarse con un actor de Hollywood a convertirse en baronesa Thyssen: ¿quién es Tita Cervera y cómo ha conseguido ser una de las mujeres más influentes en le arte en España? Así nació su matrimonio con el barón Thyssen.

Tita Cervera se puso a la cabeza de la movilización para salvar a los árboles del Paseo del Prado y su poder logró frenar el proyecto del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Pero, ¿por qué tenía Tita Cervera tanto poder?, ¿cómo ha llegado hasta aquí?

Mamen Mendizábal repasa con Concha Calleja, autora de la biografía no autorizada de Tita Cervera, sus orígenes. "Siempre va a ser una gran desconocida porque protege mucho sus orígenes", explica la autoría, que destaca que Tita "siempre ha defendido que nació en una familia acomodada": "Su madre tenía como objetivo que su hija tuviera todo a su favor y la llevó a muy buenos colegios, como el Liceo". Y es que Carmen Cervera habla inglés, francés y español. También "la llevó a un internado en Londres, de donde parten todas sus amistades que tuvieron que ver a que se presentara a los certámenes de belleza".

En 1961, Tita Cervera gana Miss Barcelona y, a partir de ahí, su carrera se dispara. También gana Miss España y acude a Miss Universo: "Miss Mundo es un trampolín que le permite viajar y salir de un círculo cerrado y de conocer a gente como Frank Sinatra y Marilyn Monroe".

Un día su madre la animó a pedir un autógrafo al actor estadounidense Lex Barke, conocido por interpretar a 'Tarzán'. Con el actor de Hollywood se casó en 1965, pero ocho años despues murió de un infarto fulminante. En 1975, se casó otra vez. Este segundo matrimonio fue con el playboy Espartaco Santoni, que era productor de cine y le ayudó a cumplir su sueño de ser actriz, aunque fuera del destape. De Santoni se separó con problemas económicos, aunque ese matrimonio nunca fue válido porque él ya estaba casado.

En 1981, Tita Cervera conoció en un crucero al barón Thyssen y, cuatro años despues se casó con él en Inglaterra. Con este tercer matrimonio, Carmen Cervera se convirtió en la baronesa Thyssen. Pero ¿quién era el barón Thyssen? "Un magnate que durante mucho tiempo fue un playboy conocido y que tuvo cinco mujeres muy famosas", explica Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005, que destaca que "en toda la familia Thyssen había un lado de imagen pública y de vida social".

El barón "llevaba su colección por el mundo y daba fiestas", "no era discreto": "Sus ventas salían en los periódicos, o sea que Tita ha participado de eso y en España el hecho de que una de los nuestros se convierta en la heredera y esposa de una gran fortuna halaga mucho".

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