Qué ocurrió con el Ecce Homo de Borja: así se creó uno de los primeros fenómenos virales del mundo

Muy pocos sabían dónde estaba el municipio de Borja antes del 26 de julio de 2012. Lo que colocó a ese pueblo aragonés en el mapa fue una sorprendente restauración, la del Ecce Homo. Al principio, parecía un insulto, una chapuza e, incluso, una vergüenza.

Algunos pensaron que se trataba de un sabotaje, pero, en que momento, cambió todo. Pero, ¿cómo pasó la restauración de Cecilia Giménez a convertirse en una obra de arte?, ¿cuándo empezó Borja a ser un centro de peregrinaje? Mamen Mendizábal lo repasa con algunos de sus protagonistas. Juan María de Ojeda, concejal de cultura, recuerda aquel 26 de julio, que recibió una llamada del santero, que era quien cuidaba de la capilla. "Vio que estaba todo hecho un manchurrón y dio la voz de alarma", explica, por su parte, Merche Pellicer, quien trabaja en Atención al Público en el Santuario. El concejal comunicó al santero que nadie tocara la pintura y llamó al alcalde.

Por su parte, Eduardo Arilla, alcalde de Borja que, en ese momento, estaba en la oposición como líder de la oposición, recuerda en el vídeo cuándo fue la primera vez vio una imagen el Ecce Homo: "Fue el 28 de julio en una actividad celebrada en el santuario". "Lo primero que pensé es que era una viñeta", recuerda Arilla, que el primer comentario al verlo "fue chistoso": 'Es el Paquirrín'".

Y es que como explica el concejal De Ojeda, "a primera vista no sabes cómo valorarlo": "Teníamos un problema que había que solucionar". "Nadie éramos consciente de la gravedad o repercusión que iba a tener", confiesa. Sin embargo, al principio nadie sabía quién estaba detrás de la polémica restauración, de la cual finalmente, se descubrió su autora: Cecilia Giménez, una vecina de todo la vida del pueblo que lo había hecho con la mejor de sus intenciones, ya que llevaba años cuidado del cuadro para que no desapareciera por sus malas condiciones. No obstante nunca se había atrevido a tanto.

"Comienza a haber murmullos entre la población de que podia haber sido Cecilia, explica el alcalde mientras que el concejal recuerda: "A la salida me llamaron y me dijeron que Cecilia había estado preparando el Ecce Homo y que se lo había apoderado, que se le había ido de las manos". "Nuestra intención cuando supimos que fue Cecilia era llevarlo con la mayor discreción", reconoce.

Y es que, como explica el alcalde, "en los primeros días se pretendió proteger la figura de Cecilia, que en esos momentos no estaba en Borja sino de viaje".

