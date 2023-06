Mónica Cervera, la primera denunciante de Albert Cavallé, cuenta cómo el 8 de octubre de 2014 nació lo que los medios bautizaron como 'el estafador del amor'. "Necesito ayuda. Me he quedado tirado en Madrid y estoy sin pasta y las tarjetas no me pasan. Necesito 127 euros para comprar un vuelo. Mañana te devuelvo el doble", le dijo supuestamente Cavallé a Mónica por mensajes.

La mujer cuenta que se "resistió bastante", y que le dijo que no se "podía creer que no tuviera a otra persona más cercana a la que pedirle el dinero". "Él tenía un coche lujoso y me impactó su casa. Era bastante grande y denotaba solvencia económica, por lo que no pensé que alguien así necesitara dinero", reconoce Mónica, quien le dijo en un mensaje al 'estafador del amor' que solo cobraba "400 euros" y tenía que sacar a su familia adelante. "Solo 200, por favor", le respondió presuntamente este.

Sin embargo, la mujer finalmente accedió a pasarle el dinero, y Albert Cavallé entonces "desapareció". "No sé si me bloqueó o no, pero dejó de contestarme. Pensé que era un desgraciado y me sentí muy culpable por haber sido tan tonta de haberle dado ese dinero que para mí era muy importante", expresa Mónica.