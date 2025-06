De los memes y las burlas a ser un icono pop: 'Anatomía de...' el fenómeno mundial del Ecce Homo de Borja

Tras una vida repleta de fe y sacrificio, Cecilia Giménez, una octogenaria que cada día iba a cuidar del Santuario de Borja como si fuera su propia casa, se convirtió en un fenómeno mundial, un icono pop, una estrella internacional. Todo ello, debido a la intervención que hizo del Ecce Homo que Elías García había pintado en los años 30 en una de sus columnas.

Pero, ¿cómo pasó la restauración de Cecilia Giménez a convertirse en una obra de arte? ¿Cuándo empezó Borja a ser un centro de peregrinaje? Mamen Mendizábal lo repasa en 'Anatomía de...' con algunos de sus protagonistas. Juan María de Ojeda, concejal de cultura, recuerda aquel 26 de julio de 2012, cuando recibió una llamada del santero, que era quien cuidaba de la capilla.

"Vio que estaba todo hecho un manchurrón y dio la voz de alarma", explica, por su parte, Merche Pellicer, quien trabaja en Atención al Público en el Santuario. El concejal comunicó al santero que nadie tocara la pintura y llamó al alcalde. Y así empezó la historia.

El meme viral que dio la vuelta al mundo

Y es que, antes de acariciar el cielo de la fama, esta feligresa tuvo que pasar por el infierno de las burlas, de las bromas, de los memes. Todo ocurrió cuando su 'intervención' fue descubierta. Aunque muchos la tacharon de vandalismo, quienes conocían a la autora de este desaguisado sabían que esa no era su intención e intentaron protegerla, tal y como desvelan algunos de ellos en este reportaje.

La trágica vida de Cecilia Giménez, la creadora del Ecce Homo de Borja que tuvo dos hijos enfermos

Pero pronto, todo llegó a los medios de comunicación... y a internet. Cecilia estaba entonces de vacaciones fuera del municipio zaragozano. Cuando volvió, se encontró con que sus buenas intenciones se habían convertido en un fenómeno viral, cuando ni siquiera se conocía el significado de estas palabras.

Toda la vida cuidando del Ecce Homo

El párroco autorizó a Cecilia a restaurar el Ecce Homo de Borja: "A veces le decía que había que darle una 'manica' a las pinturas"

Ella aseguró que solo había manchado el Ecce Homo para pintarlo tras las vacaciones. Y esta no era la primera vez que intentaba restaurarlo. Llevaba haciéndole pequeños retoques 20 años. Ella era la única que se preocupaba por aquel Cristo. Incluso el párroco la animaba a darle de vez en cuando una 'manica' a las pinturas, tal y como cuenta su sobrina, Marisa Ibáñez, en este programa.

Por ello, cuando supo que "todo el mundo se reía de ella y de su Ecce Homo", casi le cuesta la vida. Y aunque pidió que le dejaran acabar su trabajo, nadie se lo permitió.

El enfado de la familia de Elías García

Por si fuera poco, la familia del autor original, Elías García, se mostraba bastante molesta e incluso ofendida a nivel religioso con todo lo ocurrido y exigía que la obra fuera restaurada.

¿Era el Ecce Homo de Borja una obra de arte antes del intento fallido de restauración de Cecilia? La verdad sobre la obra de Elías García

Con ese fin, el ayuntamiento se puso en contacto con un equipo de expertas, pero, tras estudiar las opciones que daban para poner fin o no a esta "patochada" y, sobre todo, contemplar cómo se estaba sacando rendimiento económico del Ecce Homo de Cecilia en otros países, como Japón, se decidió dejarlo como estaba.

El merchandising, el MoMa y la ópera

Con el tiempo y los esfuerzos del nuevo alcalde, las familias se reconciliaron, se creó un centro de interpretación en el que había espacio para Cecilia y para Elías y se explotó sin tapujos y sin complejos la falllida restauración de la feligresa.

Incluso el MoMa llegó a ponerse en contacto con el consistorio para comprar el Ecce Homo.

Así llegó el Ecce Homo de Borja a Las Vegas gracias a una ópera del estadounidense Andrew Flack: "La venta de entradas marcó un récord"

Esta conmovedora historia llegó incluso a Las Vegas en forma de ópera gracias al autor estadounidense Andrew Flack. El cariño que la gente tenía y tiene a Cecilia no se limita a Borja, sino que traspasa las fronteras del municipio zaragozano para dar la vuelta al mundo.

"No sé si me lo merezco o no. Esto ha sido una cosa que Dios me ha puesto por delante y me ha dicho: 'Ahí tienes Cecilia, que bastante has sufrido en esta vida. Toma ahora esta recompensa'", decía ella misma hace algunos años en laSexta.

*Puedes ver el programa al completo de Anatomía de... un Ecce Homo en atresplayer.com.