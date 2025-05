"Mainat mantuvo una dependencia emocional mucho tiempo con Angela Dobrowolski": Mayka Navarro, periodista

"Cuando se produce la tentativa de homicidio, la pareja llevaba separada seis meses, pero aun así, Angela Dobrowolski visitaba mucho la casa familiar", explica la periodista Mayka Navarro, en este fragmento del programa conducido por Mamen Mendizábal, donde reconstruyen el minuto a minuto del intento de asesinato a Josep Maria Mainat a manos de su exmujer, la noche del 23 de junio de 2020.

Sobre esta situación en la relación que ambos seguían sosteniendo, según cuenta Olga Tubau, abogada de Mainat, él "dejaba a Angela ir de vez en cuando a casa, incluso dormir con los niños en la misma cama como cuando eran un matrimonio que todavía creía que podía funcionar". "Mainat es una persona extraordinariamente generosa", asegura la abogada del productor de televisión en el vídeo sobre estas líneas.

En ese tiempo, Mainat intentó varias veces la idea de una reconciliación. "Era ella la que no quería y, además, inició una relación con otro hombre, una relación de la que era conocedor Mainat, porque a ella le gustaba explicárselo y detallarlo. Mientras, él no tenía inconveniencia en sufragar no solo los gastos del día, sino cualquier capricho que ella pudiera verbalizar", cuenta la periodista: "Al final era la evidencia de una dependencia emocional que durante mucho tiempo Mainat mantuvo".

