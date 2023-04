Antonio García San Martín, periodista de 'Gigantes', recuerda cómo fue el primer medio nacional en dar la noticia del fraude del baloncesto paralímpico español en Sydney. "Recibo una llamada de Javier Vega preguntándose sobre la foto del Marca", explica el periodista, que al ver la foto de la portada del diario en la que los jugadores festejaban el Oro se dio cuenta de que con varios había jugado al baloncesto y no eran discapacitados.

"Cojo el teléfono y llamo a mi redacción", destaca el periodista que, junto a su compañero de entonces Quique Peinado, comenzaron a investigar lo sucedido. "Empezamos a contar la historia y a llamar", cuenta Quique Peinado, que comenzó a identificar más caras hasta descubrir a los 10 jugadores infiltrados: "Esto es una barbaridad, es una cosa gordísima".

"Según aparece la famosa foto de Marca en el diario local Alcalá se ponen a trabajar mientras en Gigantes trabajamos, pero al ser una revista semanal tuvimos que esperar a nuestro día de publicar", cuenta San Martín, que explica que el diario Alcalá "estaba haciendo un muy buen trabajo pero se quedaba en algo local". "Me llama Ángel Prieto desde Sydney que es uno de los jugadores que no eran discapacitados pidiéndome que parásemos", explica el periodista, que le contestó que era una noticia "imparable" pero que le daba la oportunidad de que se explicara: "No lo hizo, se calló y se calló para siempre, porque ya no he vuelto a hablar con él".