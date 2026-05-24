Drogas, delincuencia e inseguridad: el "caldo de cultivo" que llevó a Jesús Gil a triunfar en la Marbella de los 90 impulsado por la 'jet set'

Jesús Gil saltaba a la política en el año 1991, en una Marbella convulsa cuyo gran problema era la inseguridad ciudadana. Aupado por la 'jet set' de la época, el constructor se convertía en alcalde. Una transformación que analiza Anatomía de... en este reportaje.

"El gran problema de Marbella era la inseguridad. Había una gran inseguridad unido a la pequeña delincuencia y a la droga. Había un gran problema de toxicomanía y ese fue el caldo de cultivo para que Jesús Gil triunfara", explica José Carlos Villanueva, corresponsal de El Mundo en Marbella en aquella época, en este reportaje de Anatomía de... que analiza el auge y la caída de Jesús Gil, el constructor que llegó a ser alcalde y que se convirtió en uno de los personajes más mediáticos de la década.

Villanueva, que vivió durante años acosado, perseguido y amenazado por Gil y sus secuaces, lo vivió en primera persona y sabe mejor que nadie el peligro que encierra ese hombre que aparecía en una televisión nacional en 'prime time' en un jacuzzi rodeado de chicas en bikini.

Su forma de operar era sencilla y conectaba de una manera visceral con gran parte de la población. "Tus inquietudes e intereses van unidos a los míos", era su consigna. Gil aseguraba que "gente famosa" le había dicho que se marchaba de Marbella porque no aguantaba que le robaran más. Y él se erigió en el justiciero de aquella 'élite'.

"Los promotores se reunieron con la 'jet set', compuesta por el príncipe Alfonso -Alfonso de Hohenlohe-, don Jaime de Mora, Sean Connery y unos cuantos más, para darle un cambio a Marbella. Y ahí le ofrecieron ser alcalde a don Jaime de Mora, el hermano de la reina Fabiola. Él dijo que ni de coña. Y entonces calentaron a Jesús Gil, que decía que no vendía los pisos", cuenta el fotógrafo Josele. "Marbella se nos iba el garete, entonces alguien tenía que salir ahí a decir 'basta'", resumía el propio Gil en una entrevista en televisión.

Así, impulsado por aquellas personas de alta alcurnia, Jesús Gil aceptó el encargo y se presentó a las elecciones de 1991 como candidato a la Alcaldía de Marbella por el GIL, el Grupo Independiente Liberal. Y las ganó.

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