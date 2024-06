Tras haberse descubierto que todo su pasado como deportado era falso, Enric Marco abandonó Austria y volvió a Barcelona. Por suerte, el escándalo se mantuvo en secreto y el acto de conmemoración de la liberación de campo de concentración de Mauthausen no se vio empañado por ello. Un día después del acto, el grupo de 100 personas de deportados y los miembros de Amical volvieron también a España.

Como explica Juan Manuel Calvo, presidente de Amical de Mauthausen, Marco queda destituido como presidente de la asociación "de forma definitiva". La explicación de Enric, y que mantendrá posteriormente, es que "su intención era poner voz a las víctimas, cuando las víctimas ya no eran capaces de seguir dando testimonio", explica Calvo. Ante la prensa, el propio Marco afirmaba que otorgarse esa función permitía que se le escuchara "con mayor facilidad". "Tenía esa sensación de que había ayudado a difundir esta memoria", añade el presidente de Amical.

La profesora de Historia Nani Hidalgo tuvo que enfrentarse a las preguntas de sus alumnos cuando se hizo público el engaño de Marco. "Si hubiera estado de pie, no sé si me hubiera caído, porque fue muy duro", afirma. "Recuerdo perfectamente ver avanzar por el pasillo a este alumno que me dijo, Nani, dime que es mentira", añade. Como explica la docente, él era un fraude pero lo que explicaba no era mentira.

En otra entrevista, tras haberse descubierto su engaño, Marco afirmaba que una parte de su vida que no había podido cubrir la había cubierto "con una mentira". "Formaba parte de toda esta historia para darle más verosimilitud", se defendía. El periodista pregunto a Marco si se consideraba honesto. "Sí", respondía él sin titubear.