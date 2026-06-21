Alberto San Juan, sobre el castigo a Willy Toledo tras los Goya del 'No a la guerra': "Es el único caso que conozco claramente vetado"

Alberto San Juan y Willy Toledo presentaron los Goya del "no a la guerra", una frase que gritaron la mayoría de sus asistentes y que terminaron enseñando ambos en sus camisetas. Tras ello, Willy tuvo una discusión con la ministra en la radio.

Alberto San Juan y Willy Toledo fueron los presentador de la gala de los Premios Goya conocida como "el no a la guerra" por las continuas reivindicaciones que hubo contra la guerra de Irak. Los titulares del día siguiente destacaban que fue un clamor antibélico: "El 'nunca mais' a la guerra". Alberto San Juan, que antes de despedir la gala sacó una camiseta junto a Toledo en la que se podía leer "no a la guerra", afirma sentirse muy orgulloso de esa gala.

"Me siento orgulloso y feliz de haber estado esa noche ahí, y me siento orgulloso como miembro del gremio de los cineastas españoles de esos titulares", destaca San Juan en este vídeo, donde Juan Diego Botto resalta que en esa gala "se prendió la mecha de todas las movilizaciones que vinieron después". Por su parte, la actriz María Barranco está segura de que si eso no hubiera pasado en esa gala hubiera pasado en otra parte: "Era tan injusto que la gente no podía estar callada"

Por otro lado, Alberto San Juan recuerda que muchos dijeron que, Willy y él, como presentadores, habían traicionado la confianza de TVE. Sin embargo, el actor se defiende afirmando que ellos no hicieron eso: "Fuimos dóciles y sumisos y nos tragamos nuestro punto de vista para hacer una gala que no fuera política, pero sí libre". "Lo precioso fue que no fue un acto político organizado, sino que fue espontáneo", asegura Alberto San Juan.

La Academia después de la gala hizo un pacto de silencio, dice Javier Zurro y lo confirma Joaquín Oristrell. "Que digan lo que quieran, pero durante 48 horas, silencio", se había pedido. Sin embargo, una persona rompió el pacto. Willy Toledo se enfrentó a Pilar Castillo, ministra entonces de Cultura, en 'La Ventana' de la Cadena Ser. "No a la guerra es sí a la paz. No veo qué problema hay", defiende Oristrell en este vídeo, donde Juan Diego Botto destaca que intentaron difundir el mensaje de que el mundo del cine intentó manipular a la sociedad española con el 'no a la guerra'.

Tras esa gala y posterior disputa con la ministra, Willy Toledo estuvo en listas negras para no aparecer en el cine español, afirma Zurro. Algo que confirma Alberto San Juan asegurando que "Willy es el único caso dentro del cine" que conoce que está "claramente vetado".

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