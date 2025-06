25 años de silencio tras la estafa del baloncesto español en los Paralímpicos de Sydney: "Son mayorcitos para asumir lo que hicieron"

Es una de nuestra vergüenzas nacionales más bochornosas y no debemos permitir que caiga en el olvido. En este 2025 se cumplen 25 años de la celebración de los Juegos Paralímpicos de Sydney, una competición en el que un equipo español hizo trampas. Hace dos años, Mamen Mendizábal analizaba pormenorizadamente este caso en el primer programa de la primera temporada de 'Anatomía de...'.

Para ello contaba, entre otros expertos, con el periodista deportivo y redactor de 'Gigantes del Basket' Quique Peinado, quien denunciaba que "los que más han pagado por esto son personas con discapacidad que tienen en el deporte un vehículo que posiblemente conduce gran parte de la autoestima de su vida".

"Tienen un objetivo que puede ser la hostia, que es participar en los Juegos Olímpicos, que es lo más grande para un deportista, y que nunca lo van a poder conseguir porque unos señores decidieron hacer trampas", asegura haciendo referencia a que después de este fraude, el baloncesto para las personas con discapacidad quedó fuera de la competición para siempre.

Uno de los dos únicos jugadores con discapacidad que compitieron en los Paralímpicos, Juan Pareja, no ha vuelto a jugar al baloncesto. Así lo contaba él mismo por primera vez en televisión en este reportaje. "Se me quitaron las ganas de demostrar. Te quitan algo tan preciado, por lo que habías luchado tanto, la ilusión que habías puesto. Que hagan esto no tiene perdón. No tiene sentido. ¿Cómo puede hacer estas cosas esta gente?", lamentaba.

A pesar de las repercusiones, ninguno de los implicados dio nunca ningún tipo de explicación. "A mí me gustaría que algún día tuviera la ocasión de hablar con ellos. Ya ha pasado mucho tiempo y ya son mayorcitos para asumir lo que hicieron y decir, 'oye, yo me metí en esto por esto, por esto y por esto'", reclamaba Antonio G. San Martín, colaborador de 'Gigantes del Basket'. "A nosotros también nos gustaría, pero no han querido (intervenir en el programa)", desvelaba Mamen Mendizábal.

