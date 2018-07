Rovira: "No tengo whatsapp así que serás la única mujer"

La modelo espera a sus tres chicos para concederles un rato de su tiempo. David Broncano parece ser el más lanzado y presenta a sus compañeros y a él mismo. Aprovecha que Dani Rovira no sabe inglés para ganarse unos puntos delante de Irina y lo engaña al traducirle las palabras de la modelo.

El propósito de los chicos es que Irina sea la madrina del primer programa a lo que la modelo no parece acabar de convencerle. "Dice que no se fía de nosotros y que se lo tenemos que demostrar, que te ha visto mala cara" le dice David Broncano engañando a Dani Rovira que entre apuros afirma estar nervioso. Finalmente, la modelo decide aceptar la banda que lleva los números de teléfono de los presentadores- son chicos espabilados- pero Txabi lanza la segunda puñalada a Dani en la entrevista y advierte a Irina que no llame a Rovira porque "nunca paga la factura del teléfono”. A Irina parece convencerle los argumentos de Txabi.

Pasados los primeros minutos con la modelo, los chicos deciden atacar mostrando sus cualidades. David Broncano y sus tobillos flexibles parecen no impactar a la modelo que dice "no ser muy sexy". Txabi cautiva a la modelo con su sonrisa triple y Rovira, aunque no lo tiene fácil, decide explicarle que gracias a que no tiene whatsapp, ella va a ser la única.