"Beckham está más caliente que el que hace los Kebab en mi barrio"

La primera ‘Guti News’ va sobre ‘El Depredaó’. Y es que, Sergio Ramos cortó con Pilar Rubio con un mensaje de móvil. “Por lo menos se ha gastado dinero en vez de mandar un ‘WhatsApp’”, comenta Rovira. Pero la notica es que el Tarzán de camas ha sido rechazado por Lara Álvarez, su ex con la que ha roto 3 veces. El futbolista fue a casa de la periodista y le dijo: “Lara, estoy enamorado de ti y quiero que estemos juntos de nuevo. Eres la mujer de mi vida” y añadió algo que Rovira se imagina “lo sé porque me he zumbado a las demás y no es lo mismo. Nadie sabe de deportes como sabes tú”. Lara fue tajante y le dijo que no iba a volver con él.

Otra noticia de la sección tiene como protagonista al marido de Victoria, la ex ‘Spice Girl’. David Beckham ha anunciado que deja los Angeles Galaxy, pero antes de marcharse, estuvo viendo un partido de los Lakers con sus “cachorros”. Sin embargo, el futbolista va al baloncesto para “mirarles a las animadoras toda la zona del cheerleader”, asegura Broncano.

Luis Figo también a aparece en las ‘Guti News’. Y es que, el antiguo galáctico apoya la iniciativa de la fundación ‘Teodora’, para llevar una sonrisa a los niños que están malitos. Aunque “debería apoyar esta iniciativa activamente porque los pantalones de payaso ya los tiene”, comenta Rovira.

Y por último, el ex boxeador Mike Tyson que es “un tipo muy duro que fue a Australia, vio un Koala y se hizo cacota”, dice Txabi. De hecho, “si sigue así, va a terminar viendo comedias románticas”, añade Rovira.