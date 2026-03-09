Alberto Chicote, como nunca antes lo habías visto: ¿qué está tramando el presentador?

La intriga no nos deja ni escribir. ¿Qué está haciendo Alberto Chicote escalando un edificio altísimo como si fuera el mismísmo Tom Cruise?

"La madre que me parió..."

Alberto Chicote regresa, una vez más, a su casa, a laSexta. Un presentador que está a la 'altura' de cualquier cosa que le venga, como bien demuestra en el vídeo promocional sobre estas líneas.

"La madre que me parió...", suelta en un momento dado demostrando que hay cosas que nunca cambian.

En la promo podemos ver al famoso chef escalar un rascacielos como si fuera el mismísimo Tom Cruise en Misión Imposiblemientras la música de misterio le acompaña en su aventura.

¿Qué estará tramando? Descúbrelo muy pronto, en laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.