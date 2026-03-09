Ángel Losada, exembajador en Irán: "Ellos prefieren el martirio a ceder; morirán matando"

Losada ha advertido de que "el régimen tiene un poder de resiliencia enorme". "Recordemos la guerra de Irán e Irak, donde hubo 600.000 muertos iraníes y resistieron ocho años", ha señalado.

El exembajador en Irán Ángel Losada ha hablado sobre el conflicto actual, y aunque no ha querido hacer un pronóstico sobre el futuro de este, sí ha advertido de que "el régimen tiene un poder de resiliencia enorme". "Recordemos la guerra de Irán e Irak, donde hubo 600.000 muertos iraníes y resistieron ocho años", ha destacado, a lo que ha apostillado que "no es lo mismo la tecnología americana y la de Israel, que es mucho más avanzada, pero morirán matando".

En este sentido, Losada ha recordado que en el ataque que murió su padre, el ayatolá Jamenei, también murió su mujer. Sin embargo, aunque sabe que cuenta con la amenaza de que cualquiera que ocupe el puesto de líder supremo "será eliminado", el experto ha indicado que "en Irán el tema del martirio es muy importante". "Es intrínseco al chiismo. Está en todas partes y ellos prefieren el martirio a ceder ante lo que para ellos es el infierno", ha expresado Losada.

En lo referente a posibles negociaciones, el exembajador no ve "que estén dispuestos a negociar", aunque ha apuntado que "lo bueno de las negociaciones diplomáticas es que van en secreto y a lo mejor puede haber algunos contactos". "Sin embargo, ellos han dicho de forma tajante que en estas circunstancias no negocian", ha subrayado.

Así, Ángel Losada se ha preguntado que "por qué los países del Golfo han mostrado esa contención", a lo que él mismo ha respondido que lo han hecho "porque son muy vulnerables y temen que les ataquen el petróleo y las desalinizadoras, que están mal protegidas y provocaría una crisis humanitaria en todos los países del Golfo".

