El ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido al plató de ARV para valorar los resultados de las elecciones generales del 23J con Antonio García Ferreras y los analistas presentes en el plató.

"Es evidente que lo ha representado este Gobierno con los apoyos mayoritarios es la visión de esa España de la diversidad y la visión de la España de la pacificación hacia Cataluña", ha asegurado el ex presidente. De hecho, "defendí los indultos en campaña electoral como un activo porque eso es hacer política con mayúsculas. Y la gente reaccionaba bien cuando se lo explicas de verdad", asegura.

El político ve posible una investidura de Pedro Sánchez: "Seria un gobierno de estabilidad para España porque hay que integrar. Como hay una parte de este país que es el PP que lo único que quiere es ilegalizar, elevar las penas... Yo estoy convencido que una inmensa mayoría de los españoles no quieren volver a un escenario de confrontación en Cataluña".

Por ello es clave -sostiene Rodríguez Zapatero- "unir a Junts per Catalunya para que forme parte de ese proceso, de avanzar en ese proceso. Hay que hacerlo bien pero es una gran oportunidad. Creo en la virtuosidad de la política". Pero deja claro que habrá que dialogar: "El referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución. Es una discusión estéril. Habrá que dialogar", insiste el ex presidente.