Zaida Cantera: "Mi nivel de preocupación por que Trump dinamite la OTAN es un 9: ya la ha fragmentado"

En Al Rojo Vivo, Zaida Cantera analiza el escándalo que sacude a la OTAN tras un correo del Pentágono que plantea sanciones a aliados por su postura en la guerra con Irán, y advierte de un desgaste político pese a la solidez militar.

Tras el escándalo que sacude a la OTAN, un correo interno del Pentágono revela que Estados Unidos estudió sancionar a los aliados que no apoyaron sus operaciones en la guerra con Irán. Entre las medidas planteadas figuraban la suspensión de España de la Alianza o revisar el respaldo a la reclamación británica sobre las Islas Malvinas.

El malestar de Washington se debe a la negativa de varios socios a ceder bases militares y derechos de sobrevuelo durante el conflicto. En ese contexto, Donald Trump volvió a criticar a la OTAN e insinuó una posible salida de Estados Unidos.

Sobre esta situación se pronunció Zaida Cantera en Al Rojo Vivo, donde fue preguntada del uno al diez por su nivel de preocupación ante la posibilidad de que la política de Trump debilite y fracture la OTAN."Nueve porque ya la ha fragmentado", responde.

La analista quiso diferenciar, no obstante, entre el plano militar y el político. "A nivel militar, la OTAN no está resquebrajada. Llevamos todo el año realizando maniobras conjuntas. Ahora mismo se desarrolla una en Francia con soldados de once países, entre ellos efectivos de Estados Unidos", explica.

Cantera subraya que la cooperación operativa no solo se mantiene, sino que incluso se ha reforzado. "No se ha mermado la colaboración. Al contrario, ha habido más despliegues de tropas para estos ejercicios y se han superado certificaciones", señala.

Sin embargo, alerta del desgaste institucional que provoca esta tensión. "A nivel político, esto supone un debilitamiento de la estructura y afecta incluso a la percepción que tienen los propios ciudadanos", concluye.

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