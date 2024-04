La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado los datos de la afiliación a la seguridad social en España. "El empleo va bien en España y desde este mes en adelante los datos de empleo y afiliación va a ir creciendo", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, que ha insistido que este es el dato que está permitiendo el crecimiento económico en España.

Díaz ha elogiado, además, que el Gobierno está siendo capaz de llevar a cabo "políticas públicas mejores en términos de empleo más eficaces", ya que "el superávit fiscal en el servicio público de empleo está cercano a los 6.000 millones de euros".

"La temporalidad en España ha caído 10 puntos, estamos por debajo de la media europea. Todo lo que a mí se me decía de que 'no íbamos a ser capaces...', lo somos'", ha celebrado tras señalar a la última reforma laboral como la causante de los buenos datos de empleo. En este sentido, ha pedido al PP que "deje de hacer política de la mala" y retire el recurso de Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral.

Pide al PP que pare con el "y tú más" en la guerra de comisiones

La líder de Sumar también se ha pronunciado sobre las comisiones de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia que tendrán lugar en el Senado y en el Congreso de los Diputados y que ya ha arrancado un cruce de acusaciones entre PP y PSOE.

Así, tras recordar que su formación presentará una ley integral de la corrupción, Díaz ha asegurado que desde Sumar se tomarán "con mucha seriedad" ambas comisiones. "No nos gustaría que se conviertan en comisiones espejo. La corrupción es corrupción, provenga de donde provenga", ha espetado la ministra, que ha asegurado que "hay que parar con el 'y tú más'".

"La gente que roba son golfos, no tienen nada que ver con la vida pública y la estrategia del PP es convertir esto en un campo de boxeo permanente en el que se genera desafección ciudadana", ha añadido.

Así, tras acusar al PP de ser ya "la extrema derecha" en nuestro país, Díaz ha evitado pronunciarse sobre si su formación es partidaria o no de llamar a Feijóo para comparecer en la comisión de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia: "Este trabajo lo están liderando los diputados de Sumar. Van a presentar un plan de trabajo para esa comisión y en cuanto lo trabajemos con rigor y seriedad lo presentaremos ante la ciudadanía". No obstante, ha avanzado que le parecería "interesante" conocer y explorar lo que ha pasado para que ya haya personas procesadas en causas judiciales.

Ante la posibilidad de que esta lucha entre el bipartidismo perjudique a formaciones como Sumar, Yolanda Díaz ha defendido que la formación que lidera es decisiva y que si no fuera así "hoy no tendríamos un Gobierno de coalición progresista". La ministra ha recordado que la formación solo "acaba de arrancar": "Si Sumar no hubiera obtenido más de tres millones de votos en España, hoy Pedro Sánchez no sería presidente del Gobierno", ha insistido.

Díaz, sobre la creación de Palestina: "No nos vale con que sea en verano"

La vicepresidenta del Gobierno también se ha pronunciado sobre el anuncio de Pedro Sánchez para reconocer el Estado de Palestina en los próximos meses: "El reconocimiento lo hemos incorporado desde Sumar en el acuerdo de gobierno, que no estaba. Lo que estamos viviendo en Palestina es una vulneración flagrante del derecho internacional, están asesinando a miles de niños y niñas y seres humanos todos los días. Y se está haciendo ante los ojos de toda la comunidad internacional. Deberíamos hacerlo ya, no nos basta que sea en verano", ha espetado.

En este sentido, ha instado a parar "la barbarie ya": "Queremos que se reconozca al Estado Palestino ya. Es una barbaridad lo que estamos viviendo y lo estamos viendo ante la comunidad internacional. Es un despropósito ante una hipocresía de la comunidad internacional nunca vista en los tiempos recientes", ha zanjado.