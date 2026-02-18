Pedro Vallín ve "un problema más profundo de lo que parece" en la crisis en Educación: "Hasta dónde llega la madriguera de conejo"

El periodista subraya que esta crisis no es solo política, sino estructural, y la vincula a un modelo de gestión universitaria en Madrid que, según denuncia, erosiona deliberadamente la universidad pública en favor de una liberalización del mercado educativo .

Antonio Castillo Algarra, conocido como Rasputín, dimite como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Su salida se suma a la sangría de renuncias en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras la dimisión anoche de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, vinculados a Castillo Algarra y miembros del grupo conocido como Los Pocholos. Los diputados que dejaron su escaño fueron: el portavoz de Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón; y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, después del cese de Viciana.

Para el periodista Pedro Vallín, esta situación marca la primera crisis significativa en la trayectoria de Ayuso como presidenta de la Comunidad y advierte: "Es la primera crisis que vemos en la trayectoria de Ayuso como presidenta de la Comunidad y la duda es hasta dónde llega la madriguera de conejo, porque esto pinta a ser un asunto de máxima gravedad".

Vallín subraya además que esta crisis no es solo política, sino estructural, y la vincula a un modelo de gestión universitaria en Madrid que, según denuncia, erosiona deliberadamente la universidad pública en favor de una liberalización del mercado educativo. "Estamos ante un proceso de despedazamiento de las universidades públicas para facilitar la proliferación de universidades privadas. El alcance es enorme, porque la universidad pública ha sido históricamente el principal ascensor social de este país", sostiene.

En este contexto, el periodista alerta también sobre el progresivo encarecimiento de la enseñanza pública. "La educación pública se está volviendo cada vez más inaccesible y, en el caso de Madrid, las universidades públicas están absolutamente contra las cuerdas", afirma, recordando el reciente recorte de 33 millones de euros en el presupuesto de la Universidad Complutense de Madrid.

Por último, Vallín descarta que la crisis pueda zanjarse con un simple relevo en la Consejería. A su juicio, el problema "va a seguir trayendo cola" y ya ha tenido un impacto profundo en el Ejecutivo regional. . "Claramente ha impactado en el Gobierno de Ayuso porque esta cadena de dimisiones no es cualquier cosa".