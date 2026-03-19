Yago Rodríguez reflexiona sobre la guerra en Irán: "Es el anverso de la guerra de Irak: se intentará justo lo contrario"

Tras la comparecencia del secretario de Defensa de EEUU, Yago Rodríguez analiza la estrategia y plantea una duda clave: "¿Se pueden hacer guerras sin altos costes?". Cree que han improvisado y que habrá un impacto económico importante a corto plazo.

El Pentágono asegura tener la situación en Irán "bajo control" cuando se cumplen 19 días de guerra. Así lo defendieron este jueves en una comparecencia conjunta, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, que estructuraron su mensaje en torno a cifras, objetivos y un horizonte temporal acotado, aunque evitaron fijar una fecha para el final de la campaña.

Según explicaron, Estados Unidos no está atacando infraestructuras energéticas, pero sí ha golpeado ya unos 7.500 objetivos. Anticiparon además una intensificación de las operaciones, asegurando que el ataque más reciente será superado por los siguientes. Ambos insistieron en que no se trata de una guerra interminable, marcaron distancias con las estrategias de las administraciones de Obama y Biden y defendieron que los objetivos se mantienen intactos desde el inicio. "La operación Fuera Épica es diferente. Está concentrada. Es decisiva. Estamos ganando de forma clara y en nuestros términos", subrayaron.

Desde Washington también reconocen que Irán mantiene su capacidad de respuesta, aunque aseguran que sus ataques son más limitados de lo esperado. En esa línea, Hegseth advirtió de que los líderes de la Guardia Revolucionaria "tienen un horizonte cada vez más corto", en alusión a la presión militar sostenida.

Las declaraciones han sido analizadas por el director de 0The Political Room', Yago Rodríguez, en Al Rojo Vivo: "Aquí lo que se intenta es hacer lo contrario que en Irak. Es el anverso de aquella guerra: provocar un cambio de régimen sin una gran intervención terrestre. Da igual cuál sea el resultado, lo importante es sustituir al actual. Otra cosa es que eso se pueda sostener en el tiempo. Veremos si no obliga a desplegar tropas, por ejemplo, en el estrecho de Ormuz".

Rodríguez plantea además una duda de fondo: "¿Se pueden hacer guerras sin asumir altos costes? Parece difícil. Es lo que están intentando, pero han improvisado mucho y no han calculado bien todos los escenarios. A corto plazo, al menos, habrá costes económicos importantes".

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