Yago Rodríguez, sobre un posible ataque de EEUU a Irán: "Existe la posibilidad de que se produzca un intento de acceder por tierra"

El analista internacional advierte de que Estados Unidos podría plantearse incluso una incursión terrestre en Irán a través del Kurdistán iraquí. A su juicio, el movimiento estaría ligado a la vulnerabilidad de algunas de sus bases en la región.

El analista internacional y director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, ha analizado en Al Rojo Vivo los posibles escenarios militares que podrían desarrollarse en el conflicto con Irán tras la reciente escalada de tensiones en Oriente Próximo.

"Se prevén incluso operaciones por parte de Estados Unidos. Hay una posibilidad bastante relevante de que se produzca un intento de acceder por tierra a Irán a través del Kurdistán iraquí", ha señalado.

Además, ha subrayado la vulnerabilidad de algunas posiciones militares estadounidenses en la región: "Sumado a que quizás son de las bases más expuestas que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, es comprensible ese tipo de ataque".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.