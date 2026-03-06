El almirante Rodríguez Garaz, sobre la "estrategia de Trump" en Irán: "Me da la impresión de que la dirección política de la guerra de EEUU está improvisando"

El almirante analiza en Al Rojo Vivo la guerra entre EEUU, Israel e Irán y advierte de que Washington podría dar por terminado el conflicto sin resolver el problema de fondo. "Trump maneja varios finales posibles y le valdrá cualquiera que le permita declarar la victoria".

Siete días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat analiza el desarrollo del conflicto y considera que la campaña militar sigue todavía en su fase inicial. Según explica, las operaciones avanzan conforme a lo previsto: "Se están siguiendo las líneas previstas. Todavía estamos en la fase de apertura. Existe una larga lista de objetivos prioritarios que Israel y Estados Unidos habían preparado antes de comenzar la guerra y esa lista aún no se ha agotado".

Sin embargo, advierte de que, con el paso de los días, los objetivos militares van perdiendo valor estratégico. A su juicio, el poder militar iraní —que nunca fue especialmente fuerte— está prácticamente neutralizado, algo que se refleja en la limitada capacidad de respuesta de Teherán.

Para el almirante, el problema principal de este tipo de campañas no es logístico ni económico, sino estratégico. "Esta guerra no va a terminar por razones logísticas. Desde el punto de vista militar tampoco necesariamente por motivos económicos —el encarecimiento del petróleo, de hecho, no perjudica especialmente a Estados Unidos—. El verdadero problema es que llega un momento en el que se acaban los blancos", explica.

Cuando eso ocurre, añade, la naturaleza de los objetivos cambia. Tras destruir las principales instalaciones militares, los cuarteles o las infraestructuras de la Guardia Revolucionaria, los combatientes pueden dispersarse o esconderse en lugares civiles.

"Si la Guardia Revolucionaria se refugia en hospitales, mezquitas o incluso en domicilios particulares, los objetivos no solo son menos valiosos militarmente, sino que aumentan mucho las víctimas colaterales", señala.

Según el almirante, Israel podría asumir ese coste político interno, dado el fuerte apoyo social a la guerra, pero Estados Unidos tendría más dificultades para sostenerlo ante su opinión pública.

Llegado ese punto, el escenario dependería de si se logra abrir un frente terrestre. Rodríguez Garat considera que Israel y Estados Unidos podrían intentar impulsar una ofensiva indirecta —por ejemplo, apoyándose en milicias kurdas—, aunque reconoce que sería muy difícil de conseguir.

Si esa opción no prospera, cree probable que Washington opte por poner fin a la campaña. "Trump podría terminar ordenando parar, como ya ocurrió en la llamada 'guerra de los doce días', proclamando victoria con lo conseguido hasta ese momento, aunque el problema de fondo —el régimen iraní— quede sin resolver".

El almirante también cuestiona la claridad de la estrategia política estadounidense. Recuerda, por ejemplo, las declaraciones de Donald Trump el primer día de la guerra, cuando aseguró que se había eliminado al líder supremo iraní y que incluso se contemplaba negociar con posibles sustitutos dentro del régimen.

"A mí personalmente todo esto me suena a algo entre la guerra de Gila y Sopa de ganso de los hermanos Marx", ironiza. En su opinión, mientras los militares sí tienen planes operativos preparados y ofrecen distintas opciones, la dirección política parece estar improvisando.

"El presidente siempre debería tener clara cuál es la situación final deseada. Pero tengo la impresión de que Trump maneja ahora mismo un abanico muy amplio de posibles finales y que le valdrá cualquiera que le permita declarar la victoria", concluye.

