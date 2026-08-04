Yago Rodríguez, tras lo ocurrido en Ceuta: "Hay un riesgo de que Marruecos lea que puede hacer algo más ambicioso"

¿Podría haber movimiento en Marruecos para intentar algo parecido a lo que pasó el jueves, 30 de julio, en Ceuta, el próximo 15 de agosto? El analista Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', lo analiza en este vídeo.

¿Podría volver a hacer Marruecos un movimiento como el del pasado jueves 30 de julio en Ceuta, con la llegada de hasta 70.000 personas? "Estamos viendo que se ha puesto sobre la mesa una nueva fecha: el 15 de agosto. "¿Tienes constancia de que también en Marruecos se esté volviendo a intentar hacer algo similar a lo que ocurrió el pasado jueves, el próximo día 15?", le pregunta le pregunta la presentadora de Al Rojo Vivo, Inés García Caballo, al analista Yago Rodríguez, director de 'The Political Room'.

"Como siempre, el que haya una intencionalidad directa detrás de una acción de este tipo es muy difícil de ver", responde Rodríguez. De hecho, añade que "es parte de la estrategia que juega a la zona gris, a lo que se conoce como negación plausible. Evidentemente, sí hay grupos de Facebook o en las redes sociales de Marruecos hay una actividad importante llamando a algo homologable a esto, el día 15 de agosto".

Sin embargo, y según sostiene Rodríguez, lo verdaderamente importante es que "no parece haber una respuesta de nuestro país: "Se ha producido el hecho más grave desde la Marcha Verde, probablemente, y no hay respuesta de ningún tipo".

Así, señala el experto que ha estado hablando estos días con gente en Moncloa, de Exteriores, de Defensa y de Interior y asegura que "la moral está baja y la sensación de inacción es tal que permea todas las instituciones".

Por tanto, "ahora mismo hay, creo, una ventana de oportunidad para Marruecos para intentar algo más serio", afirma el analista. "El Gobierno no reacciona al mayor ataque, a Estados Unidos ni se le ha pedido que medie en esto (directamente no se espera nada de ellos), entonces hay un riesgo de que Marruecos lea que puede hacer algo más ambicioso", concluye. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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