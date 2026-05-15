Yago Rodríguez, de la situación de Cuba: "Si no hay un acuerdo, EEUU va a tener que entrar por tierra"

El analista internacional valora la actual situación de Cuba. La CIA se ha reunido en La Habana con el Gobierno de Cuba mientras EEUU sopesa una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro. En el vídeo, los detalles.

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EEUU, se ha reunido este jueves en La Habana, capital de Cuba, con representantes del Ministerio del Interior y la inteligencia cubanos.

Así lo han confirmado tanto la propia CIA como el Partido Comunista de Cuba, que ha anotado la recepción de "una delegación presidida por el director de la CIA" aprobada por "la Dirección de la Revolución" y celebrada "en aras de contribuir al diálogo político".

Mientras, EEUU sopesa una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro. Según fuentes citadas por la cadena CBS, Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996.

El analista internacional, Yago Rodríguez, director de The Política Room, afirma que "en Cuba, tengo muy claro que sus Fuerzas Armadas están reabriendo toda la red de túneles tal y como pueden, de los años 80 y 90 y están intentando tener los cachés de armamento escondido y relativamente bien mantenido".

Pero, aclara que "si no hay un acuerdo, Estados Unidos va a tener que entrar por tierra, aunque sea simbólicamente y sin una gran fuerza, pero van a tener que entrar por tierra", porque "si no la caída de Cuba, del régimen actual, no va a producirse antes de que se produzcan las siguientes elecciones presidenciales", concluye Rodríguez.

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