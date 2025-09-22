Yago Rodríguez, sobre los drones rusos: "Apunta a una estrategia de zona gris para lograr concesiones diplomáticas o probar la voluntad de Trump"

El periodista analiza cuál es la intención de Rusia después de que se hayan producido "lanzamientos con drones señuelo" sobre Polonia y "violaciones notables" del espacio aéreo de distintos estados europeos.

Estonia ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la violación del espacio aéreo de su país por parte de tres aviones militares rusos.

Yago Rodríguez ha recordado que en estos días hemos podido ver lanzamientos de "drones señuelo" sobre Polonia y "violaciones notables del espacio aéreo" de los distintos estados europeos de una forma más intensa por su duración, recorrido y tipo de avión, de lo que es habitual.

Unos hechos a los que se suman también los ciberataques sobre aeropuertos de este fin de semana. "Todo apunta a una estrategia de zona gris rusa", ha destacado.

El director de 'The Political Room' ha explicado que cree que lo que están intentando es obtener "réditos a través de concesiones en el área diplomática" o también pueden estar buscando poner a prueba la voluntad de Donald Trump "para ver si está dispuesto a cumplir con la defensa colectiva".