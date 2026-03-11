Yago Rodríguez, sobre el conflicto en Irán: "Se ha abierto una nueva dinámica regional, ya no hay una frontera clara entre guerra y no guerra. Es un bombardeo constante"

En Al Rojo Vivo, el analista advierte de que el conflicto en Irán anticipa cómo serán las guerras del futuro: enfrentamientos a miles de kilómetros de distancia, sin grandes ejércitos chocando sobre el terreno y basados casi exclusivamente en misiles y ataques aéreos.

El director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, ha analizado el conflicto en Irán en Al Rojo Vivo y ha advertido de que la guerra está entrando en una nueva fase. "Da la sensación de que esto ha abierto la puerta a un nuevo tipo de dinámica regional en la que ya no existe una distinción clara entre guerra y no guerra: es un bombardeo constante, una guerra permanente", ha explicado con preocupación.

Por ello, Rodríguez ha pedido una reflexión tanto a la audiencia como a los analistas presentes en la mesa: "Este tipo de guerra es distinto a lo que estamos acostumbrados. Es un modelo que muchos académicos llevan tiempo anticipando y que, evidentemente, irá a más. En buena medida, las guerras del futuro van por aquí".

En su opinión, este nuevo escenario se caracteriza por ataques a larga distancia y por la destrucción de infraestructuras estratégicas del adversario sin necesidad de enfrentamientos directos sobre el terreno. "Estamos viendo a dos naciones combatiendo a miles de kilómetros de distancia sin grandes ejércitos chocando entre sí: todo se basa en misiles y ataques aéreos", ha señalado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.